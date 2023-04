Luigi Ferraris è stato nominato Ambasciatore di Genova nel mondo. L’AD del Gruppo FS Italiane, legnanese di nascita, ma genovese di adozione, ha ricevuto questo riconoscimento insieme ad altre 16 personalità durante la tradizionale Festa della Bandiera. La nomina riconosce il ruolo di Ferraris nella valorizzazione della città di Genova e della Liguria al di fuori dei confini regionali e nazionali. Il tutto nella cornice del Palazzo Ducale e nella più ampia giornata dedicata alla Festa della Bandiera che cade nel giorno in cui si festeggia San Giorgio. La festa è poi proseguita in piazza De Ferrari con un flashmob di oltre 300 ballerini attorno alla fontana della piazza. Presenti fra gli altri il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di Genova Marco Bucci e il Prefetto di Genova Renato Franceschelli. Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane dal giugno 2021, ha fatto di Genova la città dei suoi studi universitari in Economia e Commercio, trasferitosi in Liguria grazie al lavoro del padre, maresciallo dei Carabinieri. Una carriera che lo ha portato oggi a guidare FS Italiane che conta più di 85mila dipendenti e nel suo Piano industriale decennale prevede oltre 190 miliardi di investimenti in infrastrutture e servizi per la mobilità, tecnologia e digitalizzazione. (ITALPRESS).

foto: agenziafotogramma.it