Fs, Cantamessa “Riprende vita la linea ferroviaria delle Langhe”

"In Piemonte abbiamo centinaia di chilometri di ferrovie che sono state abbandonate con una decisione frettolosa, che non ci trovava d'accordo. Ecco perché con Rfi abbiamo avviato i lavori per riportare alla percorribilità ferroviaria la linea da Alba ad Asti". Lo dice il direttore generale della Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa, a bordo del treno che fa tornare in vita la linea ferroviaria delle Langhe-Roero-Monferrato, nel tratto tra Alba e Castagnole. jp/sat/red