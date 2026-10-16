Frulli “Luv appuntamento strategico per l’uva da tavola e la Puglia”

BARI (ITALPRESS) - LUV è diventata un appuntamento fisso, importante e strategico non solo per il nostro territorio, ma per l'uva da tavola in senso più ampio, considerando quello che questo prodotto rappresenta nell'eccellenza italiana. Sicuramente la Puglia, come sempre per questo tipo di prodotti, ha l'autorevolezza per poter parlare, visti i numeri della produzione e la qualità e la quantità di prodotto che riusciamo non solo a produrre, ma anche a vendere e a portare in giro per il mondo. L’esperimento LUV oggi diventa realmente la fiera di riferimento dell'uva da tavola italiana e noi siamo contenti di essere una piattaforma a disposizione degli organizzatori, della Regione e di quello che tutti insieme stiamo facendo per un prodotto che ci rappresenterà sempre di più". Lo ha affermato il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli a margine della conferenza stampa di presentazione di LUV - Fiera dell'uva da tavola, che si terrà nel quartiere fieristico di bari dal 20 al 22 ottobre. xa2/pc/gtr