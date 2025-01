FROSINONE (ITALPRESS) – Questa mattina è stato rinvenuto un pacco sospetto nei pressi di via Mastruccia, a Frosinone. Le aree adiacenti al luogo del rinvenimento, già oggetto di messa in sicurezza da parte degli operatori di Polizia intervenuti sul posto, sono state delimitate in attesa dell’intervento degli artificieri della Polizia di Stato. Poteva scoppiare, avrebbe fatto molto rumore ma nessun danno il ‘congegnò esplosivò trovato questa mattina all’interno di una valigia lasciata in via Mastruccia, nella parte bassa di Frosinone. Lo hanno stabilito gli artificieri della Polizia di Stato arrivati da Roma per disinnescare quella che si temeva potesse essere una bomba. Se i poliziotti non fossero intervenuti, allo scadere del tempo stabilito, il timer avrebbe effettivamente innescato l’esplosione dei tre grossi “artifici pirotecnici” ai quali era collegati, in pratica dei petardi artigianali di grosse dimensioni che oltre al frastuono non avrebbero fatto danni. La Polizia indaga sugli autori dell’ordigno.

(ITALPRESS).

Foto: Facebook Polizia Frosinone