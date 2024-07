FROSINONE (ITALPRESS) – Il Presidente della Provincia di Frosinone Luca Di Stefano ha partecipato questa mattina, a Piedimonte San Germano, all’inaugurazione di Power4Future, linea semi automatica di moduli pacchi batteria agli ioni di litio per applicazioni marine e stazionarie. “Quella di oggi è una giornata storica per la nostra Provincia – ha dichiarato Di Stefano -. P4F apre nuove prospettive di occupazione e sviluppo per il territorio. Ricerca e innovazione sono fondamentali per la crescita economica e rappresentano un volano non indifferente per riuscire a creare nuove occasioni di sviluppo. P4F rappresenta un modello di sinergie di grande competitività. P4F, infatti, è concepita come joint venture tra Fincantieri SI S.p.A. e la società Faist Electronics S.r.l., specializzata nella progettazione e sviluppo di sistemi di accumulo di energia elettrica inclusi dispositivi elettronici di controllo e di potenza in vari ambiti. Un modello produttivo in grado di creare un futuro all’insegna dell’innovazione e dell’occupazione”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Provincia Frosinone