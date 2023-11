FROSINONE (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina, nella sala convengo del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, la consegna degli attestati di “addetti al primo soccorso” ai Carabinieri che hanno partecipato con successo all’apposito corso di formazione organizzato dalla locale Croce Rossa Italiana.

Il Comandante Provinciale, Gabriele Mattioli, nel consegnare il titolo ai singoli militari, alla presenza del Presidente del locale Comitato Provinciale della C.R.I., Antonio Rocca, ha voluto sottolineare l’importanza della formazione e delle conoscenze basilari del “primo soccorso” in quanto un intervento “professionale” può salvare vite umane. I Carabinieri, a volte, si trovano a prestare soccorso prima dell’intervento del personale sanitario, per cui la specifica formazione in tale settore consente loro di poter prestare aiuto ed assistenza in modo corretto ed efficace per salvaguardare la salute delle persone coinvolte. Al termine, il Colonnello Mattioli ha voluto ringraziare Antonio Rocca ed i sui collaboratori, Dr.ssa Barbara Sperati e l’operatore Erminio Turriziani Colonna, per la preziosa collaborazione fornita dalla C.R.I. di Frosinone, ed i militari frequentatori del corso in argomento per l’impegno e la passione che hanno evidenziano nella particolare attività formativa. (ITALPRESS).

Foto: Carabinieri Frosinone