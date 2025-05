Frodi finanziamenti UE, a Caserta 12 arresti e sequestri per 9,5 mln

Frodi finanziamenti UE, a Caserta 12 arresti e sequestri per 9,5 mln

CASERTA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Caserta - Compagnia di Mondragone, hanno dato esecuzione all'ordinanza del GIP di Salerno sottoponendo a misura cautelare personale 12 persone e sequestrando beni per oltre 9 milioni e mezzo di euro nell'ambito di un'indagine diretta dall'European Public Prosecutor's Office (EPPO) di Napoli. Al centro delle investigazioni sono state le condotte di 67 soggetti e 27 società che avrebbero posto in essere uno schema fraudolento volto all'indebito ottenimento di contributi comunitari per l'agricoltura.