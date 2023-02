Frode su bonus edilizi, smascherate due imprese in provincia di Varese

Frode su bonus edilizi, smascherate due imprese in provincia di Varese

Smascherate due imprese operanti nel settore edilizio, coinvolte in un'articolata frode finalizzata alla cessione di fittizi crediti d'imposta per lavori mai eseguiti. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Milano. Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro. I provvedimenti sono stati emessi dal gip presso il Tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. vbo/gtr