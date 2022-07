Frode in commercio, Gdf sequestra 5mila tonnellate di pellet

Frode in commercio, Gdf sequestra 5mila tonnellate di pellet

Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della guardia di Finanza ha sequestrato in tutta Italia oltre 5 mila tonnellate di pellet da riscaldamento. Denunciate 52 persone per frode in commercio e contraffazione. fag/gtr