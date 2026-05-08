Friuli Venezia Giulia, Scoccimarro “La Corri Trieste promuove sport e sostenibilità”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Gli investimenti economici di questa Regione nello sport, i più alti in Italia, sono la dimostrazione di quanto crediamo nei valori dello sport e nell’importanza di condurre uno stile di vita sano sin dalla giovane età. La nostra è una visione che intreccia indissolubilmente pratica motoria e sostenibilità ambientale, elevando i giovani al ruolo di educatori ecologici per la comunità. La Corri Trieste è la sintesi perfetta di questi valori, in quanto parliamo di un eco-evento che al tempo stesso è capace di attrarre giovani, meno giovani e famiglie, chi per cimentarsi direttamente nella corsa, chi per assistere allo spettacolo dei top runner”. Sono i concetti espressi oggi dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro alla presentazione della 23esima edizione della Corri Trieste, in programma la sera di sabato 16 maggio.

Organizzata dall’Asd Promorun con la collaborazione della Regione e del Comune di Trieste, la manifestazione si articola nella 10 chilometri competitiva e non competitiva e nella Family run da 3 chilometri.

Alla conferenza stampa svoltasi nel Salotto azzurro del Municipio triestino sono intervenuti, oltre al rappresentante dell’Esecutivo regionale, l’assessore comunale allo Sport Elisa Lodi, la presidente dell’Asd Promorun Silvia Gianardi e il ds Michele Gamba, la coordinatrice regionale di Sport e Salute Erika Dessabo e Margherita Paglino in rappresentanza della Fondazione Burlo Garofolo, charity partner dell’evento. Presenti anche gli studenti del liceo Petrarca che saranno attivi il giorno della gara in veste di volontari.

“Le nostre politiche in tema di ambiente e qualità della vita abbracciano una pianificazione lungimirante a beneficio delle future generazioni – ha aggiunto Scoccimarro – con progetti che guardano con ambizione verso il 2045 per anticipare i target europei del Green deal. Attraverso questa sinergia tra salute e territorio, ci impegniamo a costruire un modello di benessere durevole che superi i confini della semplice gestione ordinaria”.

Come è stato spiegato, la Corri Trieste si candida a confermarsi come la 10 chilometri su strada più veloce d’Italia, con la partecipazione di atleti di assoluto livello. Confermata la presenza del vincitore dello scorso anno, l’ugandese Martin Magengo Kiprotich che nell’occasione aveva siglato il record della corsa con 28’04”. Tra le protagoniste al femminile ci sarà l’azzurra Giovanna Epis, già olimpionica a Tokyo e Parigi sulla maratona.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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