Friuli-Venezia Giulia, Anzil “140mila euro al Teatro di Pordenone per Capitale Italiana della Cultura 2027”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Lo schema di convenzione con l’Associazione Teatro di Pordenone segna un passo avanti importante nel percorso di avvicinamento e valorizzazione della capitale italiana della Cultura 2027. Questo provvedimento, sostenuto da un finanziamento di 140mila euro, dimostra l’impegno concreto dell’Amministrazione regionale nel sostenere progettualità di altissimo profilo che sanno coniugare formazione, eccellenza artistica e respiro internazionale”. Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil, commentando l’approvazione della convenzione da parte della Giunta. La Regione finanzierà un programma articolato che include laboratori per giovani, percorsi di educazione finanziaria, residenze artistiche e concerti internazionali. Come ha sostenuto il vicegovernatore, la delibera “conferma una strategia che punta a rendere Pordenone un hub musicale europeo e un centro vibrante di arte e cultura, capace di attrarre appassionati e turisti da tutto il Nordest e dall’estero. Stiamo lavorando affinché il 2027 rappresenti un’opportunità di crescita duratura per tutto il sistema culturale regionale”. Entrando nel dettaglio dei progetti proposti, le attività dedicate alle nuove generazioni includono il progetto Happy Kids, con spettacoli e laboratori domenicali, e il percorso Educational rivolto a studenti e docenti per approfondire prosa e lirica.

Sono inoltre previsti specifici laboratori teatrali estivi per stimolare l’immaginario e la creatività di bambini e ragazzi. L’approfondimento culturale e sociale passa attraverso r-evolution, un ciclo di incontri sull’educazione finanziaria volto a elaborare nuovi linguaggi e idee attraverso il dialogo con esperti e accademici. L’offerta musicale di eccellenza si articola nella rassegna Contrappunti, basata sul confronto tra maestri e giovani talenti, e nella prestigiosa doppia residenza artistica dell’orchestra giovanile Gustav Mahler di Vienna. Quest’ultima vedrà, nel 2026, oltre cento musicisti europei protagonisti di concerti a Pordenone, Valvasone e Sesto al Reghena, consolidando il territorio come hub musicale di rilievo internazionale.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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