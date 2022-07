Fratoianni “Dal Governo nessuna risposta ai problemi”

“Il nostro giudizio su questo governo non è cambiato, noi siamo all’opposizione perché convinti fin dall’inizio che questo governo con una maggioranza così eterogenea non fosse in grado di rispondere ai problemi del Paese". Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. xb1/sat/gsl