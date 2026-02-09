Frassinetti “Contrasto a dispersione scolastica e investimento nelle STEM tra le priorità del MIM”

PALERMO (ITALPRESS) – “In occasione della settimana nazionale delle STEM, la visita all’ITS Academy Alessandro Volta di Palermo nella sede che ospita la culla tecnologica Biomed e Biotech 4.0 rappresenta un momento particolarmente significativo per ribadire il valore strategico della formazione tecnico-scientifica per il futuro dei nostri giovani. Tra le priorità del Ministero vi sono la piena realizzazione del diritto allo studio, il contrasto alla dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali e grazie alle varie misure messe in campo, la dispersione scolastica, secondo le stime Invalsi, è scesa all’8,3% nel 2025, un risultato importante che ci avvicina con largo anticipo all’obiettivo europeo del 2030. La sfida ora è accompagnare i ragazzi verso percorsi formativi capaci di valorizzarne talenti e aspirazioni e in questa direzione va la filiera tecnologico-professionale del modello 4+2, il rafforzamento degli ITS Academy, insieme all’investimento nelle competenze STEM per indirizzare soprattutto le donne verso il settore scientifico”. E’ quanto dichiara il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, in visita all’Its Academy “Alessandro Volta” di Palermo.

– foto IPA Agency –

