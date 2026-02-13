Frane e smottamenti a Catanzaro, carabinieri impegnati in tutta la provincia

CATANZARO (ITALPRESS) - Il comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro è impegnato senza sosta nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del territorio colpito dalle intense precipitazioni che, nelle ultime ore, hanno provocato alcune frane, smottamenti e allagamenti in diverse aree della provincia. col3/mca2