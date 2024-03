ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta nella sua carriera Checco Zalone abbandona i panni dell’attore e si propone come musicista puro per accompagnare al pianoforte la voce di Francesco De Gregori nel disco “Pastiche”, in uscita il 12 aprile in digitale, Cd e doppio Lp.

La tracklist è ricca di colpi di scena a cominciare da “Giusto o sbagliato” il singolo inedito che anticipa l’uscita dell’album. La scaletta, 15 tracce per un doppio album, è una generosa incursione nella migliore musica italiana, dove le canzoni di De Gregori si alternano con quelle di autori come Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti, dello stesso Zalone.

-foto ufficio stampa De Gregori –

(ITALPRESS).

