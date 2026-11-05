Foti “Il Piano Casa ha tre linee di intervento”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il Piano casa si articola su tre filoni. Uno riguarda l'edilizia essenziale pubblica, per coloro i quali hanno un reddito Isee; un altro riguarda gli immobili di coloro i quali non hanno i redditi per stare all'interno dell'edilizia residenziale pubblica, ma neanche i mezzi per accedere al mercato privato; il terzo filone è riservato invece a quegli interventi, soprattutto nelle Città metropolitane, che devono decidere i Comuni e per i quali vi è un rapporto pubblico-privato". Lo sottolinea il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti a margine dell'incontro "Piano Casa. Opportunità e prospettive per il territorio", tenutosi allo Stand Florio a Palermo. xd8/sat/gsl