ROMA (ITALPRESS) – “Credo che questo movimento non possa mai più avere un presidente: per questo propongo al Consiglio di modificare in ogni articolo che lo prevede la parola ‘presidente’ con ‘segretario nazionale’, perché c’è solo un presidente, non ce ne saranno altri”. Lo ha detto Antonio Tajani al Consiglio nazionale di Forza Italia, in corso a Roma all’hotel Parco dei Principi di Roma. Il Consiglio ha approvato all’unanimità la proposta di Tajani.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]