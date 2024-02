Forza Italia, Meloni “Resta tra punti di riferimento del centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) - "C'era chi diceva che senza Berlusconi non ci sarebbe stata più Forza Italia. Sapevamo che era una previsione sbagliata e lo stanno dimostrando i dirigenti del partito che stanno raccogliendo la sua eredità politica. Fi continua ad essere riferimento per una parte significativa degli elettori di centrodestra". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio trasmesso all'inizio del congresso di Forza Italia. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)