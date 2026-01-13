BOLOGNA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata alle 09.27 a 7 chilometri a sud ovest da Russi, in provincia di Ravenna, ad una profondità di 23 chilometri secondo quanto rilevato dall’Ingv. Una seconda scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è avvenuta alle 09.29 ad 8 chilometri ad est di Faenza, nel Ravennate, ad una profondità di 22 chilometri. La gente è scesa in strada, spaventata.

Regione Emilia Romagna sottolinea come sia immediatamente scattata la procedura per eventi sismici: a Bologna è attiva la Centrale operativa regionale nella sede della Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile, coordinata dal direttore Massimo Camprini, i cui operatori formati sono già nel territorio per le prime verifiche, già avviate anche dai Vigili del Fuoco. Anche i Comuni hanno attivato le procedure previste, in primo luogo facendo uscire gli alunni dalle scuole. Aperti i Centri operativi comunali nelle aree interessate. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, sta seguendo la situazione. Molto spavento nella popolazione, ma al momento non risultano danni a persone e edifici ma sono in corso le verifiche sulle segnalazioni arrivate, fanno sapere dalla Regione.

