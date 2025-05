A Forte Marghera inaugurata la dodicesima edizione del Venezia Comics

VENEZIA (ITALPRESS) – È stata inaugurata ufficialmente la 12^ edizione di Venezia Comics, il festival del fumetto e della cultura pop di Venezia, che animerà per due giorni, a partire da oggi e fino a domani, Forte Marghera. A portare i saluti dell’Amministrazione alla manifestazione, organizzata da VeneziaComix, è stata la consigliera comunale, nonché presidente della VIII Commissione Bilancio, Barbara Casarin. Presenti inoltre l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, il direttore operativo di Vela Spa, Fabrizio D’Oria, il presidente della Fondazione Forte Marghera, Stefano Mondini e Massimo Tonizzo, direttore artistico dell’Associazione VeneziaComix.

Sono inoltre intervenuti alla cerimonia il Console Generale della Repubblica della Corea di Milano, Choi Taehoi, insieme al Viceconsole, Kim Tae Woo e il Console Onorario della Corea del Sud, paese ospite di questa dodicesima edizione del festival, Matteo Marsilli.

“Un evento unico e molto particolare che si svolge nella splendida cornice di Forte Marghera – ha commentato la consigliera Casarin – Come Amministrazione ci siamo riappropriati di questi spazi per poi cederli alla cittadinanza, con lo scopo di creare eventi, come questo, che uniscono e danno il senso di appartenenza alla comunità. In questo luogo siamo in famiglia. Tengo a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questo evento, augurando ai visitatori due splendide giornate all’insegna della creatività”.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato che il giorno precedente è stato fatto un sopralluogo con il sindaco, Luigi Brugnaro, per ispezionare tutti gli interventi di restauro portati avanti in questi anni a Forte Marghera, ben raccontati sui pannelli posizionati lungo il viale principale. La kermesse, che andrà avanti per tutta la giornata di domani.

