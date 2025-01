MILANO (ITALPRESS) – BYD ha chiuso il 2024 a livello globale con risultati straordinari, oltre i target prefissati. Più di 4,25 milioni di auto vendute a fronte di un obiettivo inferiore 4 milioni, registrando una crescita del 41% rispetto all’anno precedente. Di queste ben il 60% sono vetture ibride plug-in che sono cresciute del 73% rispetto allo scorso anno. Risultati che oltre a determinare il primato mondiale per le vetture NEV, vedono l’Italia come un Paese in grande ascesa.

Infatti, prosegue con successo il percorso di crescita della tech company BYD in Italia, come dimostrato dai risultati dell’ultimo trimestre dell’anno. L’azienda ha infatti raggiunto oltre 3.200 contratti, di cui oltre 1.500 nel mese di dicembre: un incremento che segna un notevole balzo, quintuplicando i numeri registrati nel trimestre precedente.

Questo trend in costante crescita esponenziale ha permesso di immatricolare nell’anno 2.886 unità, scalando in modo rapido quote di mercato, arrivando a 0,6% di dicembre, dopo una media dei primi nove mesi dello 0,09%.

Questi numeri certificano anche il superamento di alcuni brand tradizionali italiani ed europei, che nonostante il lancio di nuovi modelli, si posizionano dietro i prodotti tecnologici di BYD, in grado di intercettare le necessità dei clienti italiani. Questo successo si riflette anche nel segmento degli LCV elettrici, dove BYD si è aggiudicato il primo posto con il 17,7% di quota di mercato.

Risultati che sono stati raggiunti anche grazie ad una campagna pubblicitaria su tutti i canali avviata nell’ultimo trimestre che ha permesso di moltiplicare per sei le ricerche su Google, intercettando non solo i fedelissimi del marchio, ma trasformando in modo rilevante i potenziali prospect in base clienti e aumentando dunque gli ingressi spontanei presso gli store BYD. Inoltre, grazie alla campagna televisiva avviata nella parte finale dell’anno gli italiani hanno potuto conoscere le qualità della tech company BYD e le sue tecnologie proprietarie come il super Ibrido DM-i. I numeri hanno dimostrato che la campagna ha funzionato molto bene sia in termini di incremento della notorietà del marchio sia in termini di vendite.

Una strategia messa in atto dalla nuova squadra italiana, che vanta una pluriennale e consolidata esperienza, grazie a figure di primo piano del mercato e che è impegnata ad affermare in questo percorso di crescita la leadership italiana nella gestione del marchio. Un progetto avviato pochi mesi fa e che proseguirà per tutto il 2025 sia con l’ampliamento della squadra con figure di elevata competenza sia attraverso lo sviluppo di attività volte a massimizzare sempre di più l’autonomia del mercato italiano rispetto alle sue peculiarità.

Tutto questo andrà di pari passo con l’incremento del network di vendita e post-vendita, che già in questi primi mesi della nuova gestione è arrivato 28 punti vendita, e che vedrà nel 2025 un’intensa attività lavorativa per arrivare a 105 store su tutto il territorio nazionale, con una quota di almeno 22 dealer e 70 punti vendita aperti nel primo semestre del 2025.

