MONZA (ITALPRESS) – “Non voglio che gli ultimi due podi cambino troppo le nostre aspettative. Siamo in un momento in cui fatichiamo ma abbiamo capito delle cose dopo Zandvoort. Magari lotteremo per il podio ma non so se lotteremo per la vittoria. Portiamo aggiornamenti che dovrebbero spingerci nella direzione giusta, una volta messo tutto insieme. Questo aggiornamento dovrebbe aiutarci a migliorare un aspetto preciso della macchina. In verità Monza non è la pista migliore per portare gli aggiornamenti, Baku e Singapore dovrebbero essere le piste giuste per un test, ma magari già qui vedremo se saremo nelle direzione giusta”. Lo ha affermato Charles Leclerc (Ferrari) nella conferenza stampa di presentazione del GP d’Italia, in scena questo weekend a Monza. “Hamilton? Non credo che Lewis abbia bisogno di consigli di qualsiasi tipo. Non ha bisogno di avere indicazioni ma gli dico che guidare a Monza per la Ferrari è speciale. Noi ne abbiamo ovunque di fan ma in Italia è qualcosa di speciale. C’è un tifo che ci motiva al massimo e l’anno prossimo lo vivremo insieme. Ora noi dobbiamo sfruttare al massimo le potenzialità attuali”, ha aggiunto Leclerc.

“Non è un weekend normale, c’è attenzione da inizio settimana e questo carica. A livello emotivo è speciale ed è estremamente importante fare bene. Abbiamo sempre sfruttato bene, qui, il nostro pacchetto a basso carico e speriamo sia un buon weekend”, ha detto ancora il pilota della scuderia di Maranello. “Qui vedi la passione di chi arriva qui per vedere la Ferrari, la loro gioia, il loro supporto nei confronti di ogni membro del team. E’ una settimana stancante, ma arriva anche una grande energia positiva. Penso che 24 gare, in un mondiale, siano il massimo possibile. Noi siamo in Hotel a 5 stelle ma dobbiamo pensare anche al lavoro dei meccanici”, ha concluso Leclerc.

