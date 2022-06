LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Gran Premio a Melbourne fino al 2035. La Formula 1 ha rinnovato fino al 2035 il contratto per il Gran Premio d’Australia in scadenza nel 2025, un prolungamento anticipato di 10 anni per un appuntamento che si svolge sul circuito dell’Albert Park dal 1996 e che, dopo un’assenza di tre anni a causa della pandemia di coronavirus, nell’ultima gara vinta da Charles Leclerc, ha portato 419.000 spettatori a Melbourne. “Per appassionati, piloti e team quello d’Australia è sempre stato uno dei Gp preferiti, in una città come Melbourne che è una combinazione perfetta per il nostro sport. Quest’anno abbiamo avuto un seguito enorme e siamo entusiasti di aver assicurato il futuro del Gp mentre la F1 continua a crescere”, il commento del Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali. Melbourne ha avuto la meglio su Sydney, un successo per lo stato del Victoria. “Il Gran Premio d’Australia ha una grande importanza per la nostra economia ed è per questo che abbiamo chiuso l’estensione più lunga possibile per la gara di Melbourne”, ha sottolineato Il ministro del Turismo, dello Sport e dei grandi eventi dello stato di Victoria, Martin Pakula.

