Formazione, Turano “Lavoriamo per dare una prospettiva in Sicilia”

"Lavoriamo per dare una prospettiva alla formazione professionale in Sicilia". Così l'assessore regionale alla Formazione, Mimmo Turano, a margine del convegno "Formazione e competenze. Le nuove sfide per affrontare il lavoro che cambia e investire sulle figure professionali emergenti" che si è svolto all’Ars. xd6/vbo/gtr