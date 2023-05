Formazione, Figuccia “Investire in Sicilia su nuove figure emergenti”

Formazione, Figuccia “Investire in Sicilia su nuove figure emergenti”

“Abbiamo messo insieme alcuni colossi e diverse società partecipate dello Stato per provare a connettere mondi che talvolta tra di loro non dialogano”. Così il deputato questore dell’Assemblea regionale siciliana, Vincenzo Figuccia, a margine del convegno "Formazione e competenze. Le nuove sfide per affrontare il lavoro che cambia e investire sulle figure professionali emergenti" che si è svolto a Palazzo dei Normanni. xd6/vbo/gtr