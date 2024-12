ROMA (ITALPRESS) – E’ pronta a partire la nuova stagione 2024/25 della Ford Youth Academy. Ford Italia rinnova la sua scommessa sui giovani talenti e rilancia il suo programma di formazione dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole professionali. Un progetto ambizioso, focalizzato sulla mobilità del futuro, con l’obiettivo di formare tecnici specializzati, con particolare attenzione ai veicoli elettrici. L’iniziativa punta a creare sinergie virtuose tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti l’opportunità di avvicinarsi concretamente al lavoro in concessionaria, o in officina, con particolare attenzione alle attività di squadra e alla gestione di nuove tecnologie. L’esperienza diretta su motori e automobili per la comprensione di tecnologie complesse, unita al supporto del team di ingegneri Ford Italia, e alla presenza in aula, arricchisce il percorso formativo.

“La Ford Youth Academy rappresenta il nostro investimento sul futuro” dichiara Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia. “E’ un progetto in cui crediamo fortemente, non solo per l’opportunità che offre a tanti giovani ragazzi e ragazze, ma anche per quello che rappresenta per noi. Poter formare e inserire nel mondo del lavoro tecnici altamente specializzati ci permette di offrire ai nostri clienti un servizio ancora più puntuale ed efficiente, e questo per noi è fondamentale”.

La Ford Youth Academy è oggi al suo quarto anno di attività. L’anno accademico 2023/24 ha visto la partecipazione di ben undici istituti, tra cui nomi storici come l’Istituto Settembrini – IIS Maxwell di Milano (alla sua seconda partecipazione) e l’IPSIA Dalmazio Birago di Torino, ormai veterana alla terza edizione. A questi si aggiungono quest’anno il CNOS-FAP Salesiani di Fossano (CN) e l’SFP San Gaetano di Vicenza, entrambi al debutto. Oltre cento studentesse e studenti, provenienti da differenti istituti come IIS De Amicis – Cattaneo di Roma, IPSIA Dalmazio Birago di Torino, Scuola Bottega Artigiani Impresa Sociale di Brescia e Azienda Bergamasca Formazione di Curno – Trescore (BG), hanno completato il percorso formativo presso il Ford Campus di Roma, ricevendo un attestato di partecipazione, un vero e proprio passaporto per il futuro.

Per il 2025, la Ford Youth Academy amplierà ulteriormente la rete di collaborazioni con scuole e centri di formazione professionale su tutto il territorio nazionale, offrendo a un numero sempre maggiore di giovani l’opportunità di partecipare a un progetto formativo d’eccellenza. L’Academy si impegna a formare tecnici altamente specializzati, professionisti in grado di guidare la transizione verso la mobilità elettrica. Il programma fornisce competenze, dalle più tradizionali alle tecnologie più innovative, per affrontare le sfide del futuro. Una scommessa vincente per i giovani e per l’intero settore automotive, che potrà contare su professionisti preparati e appassionati.

