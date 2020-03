Ford sospende temporaneamente la produzione di veicoli e motori nei suoi siti produttivi nell’Europa continentale in risposta al crescente impatto del Coronavirus. A partire da giovedì 19 marzo, si prevede che questa azione continuerà per alcune settimane. L’azione segue la designazione dell’Europa da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità come nuovo epicentro dell’epidemia di coronavirus con il numero di casi segnalati che è cresciuto significativamente negli ultimi giorni e si prevede che continuerà a crescere rapidamente. La decisione di Ford di interrompere temporaneamente la produzione contribuirà anche agli sforzi per contenere la diffusione del virus.

(ITALPRESS).