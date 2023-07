ROMA (ITALPRESS) – Ford estende al mercato europeo la possibilità di accedere ad Alexa a bordo dei propri veicoli. I clienti che utilizzano l’assistente vocale di Amazon potranno accedervi direttamente dall’abitacolo per porre domande, controllare dispositivi smart-home o impartire comandi da remoto, in totale sicurezza. Con Alexa Built-in gli automobilisti possono ricevere facilmente le notizie del mattino e gli aggiornamenti sul traffico mentre si recano al lavoro, oppure gestire la temperatura di casa da remoto, contribuendo così anche a ottimizzare i consumi di energia. Alexa Built-in fa parte di quelle funzionalità che possono essere aggiunte “over-the-air” tramite gli aggiornamenti software Ford Power-Up sulla gamma di veicoli dotati di sistemi di infotainment SYNC 4 e SYNC 4A. 3 Il sistema è disponibile su Ford Mustang Mach-E e Ford Mustang Mach-E GT, Focus e Focus ST. La funzionalità Alexa Built-in sarà inoltre integrata nei veicoli in fase di produzione, destinati al mercato europeo, a partire da quest’anno. La nuova funzione Alexa Built-in permette di migliorare l’esperienza di guida portando a bordo quei servizi che sono già abituati a utilizzare in casa o sullo smartphone. Intrattenimento: è possibile controllare il meteo, chiedere ad Alexa di raccontare una barzelletta o persino chiederle di rispondere a dubbi e curiosità. Produttività: i guidatori possono effettuare telefonate, aggiungere elementi alla lista della spesa e consultare il proprio calendario. Funzionalità del veicolo: è possibile impostare la temperatura dell’abitacolo o impostare il navigatore di bordo per raggiungere una destinazione tramite i comandi vocali di Alexa. Smart home: permette di controllare a distanza i dispositivi di domotica e smart home compatibili, come i termostati connessi. A bordo sarà possibile accedere anche a Ford Streaming, un servizio che aggiunge il traffico dati per l’ascolto illimitato in streaming utilizzando la connessione di bordo, nonchè aggiornamenti sulle notizie e la possibilità di accedere a giochi audio tramite Alexa. La funzionalità, disponibile su abbonamento con una prova gratuita di 90 giorni, permette di ascoltare musica, podcast e audiolibri sulle piattaforme compatibili con Alexa.

