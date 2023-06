ROMA (ITALPRESS) – Ford ha annunciato la partecipazione alla prossima edizione del Rally Dakar. Le versioni da corsa Ranger e Ranger Raptor consentiranno a Ford Performance di espandersi nel panorama mondiale delle gare off-road con il debutto nel famoso e durissimo rally. Il primo passo dell’impegno pluriennale per il Rally Dakar sarà l’approccio “finish and learn”, cioè acquisire esperienza dal portare a termine una gara fino in fondo imparandone i segreti, in collaborazione con i partner di lunga data M-Sport e Neil Woolridge Motorsport (NWM) per lo sviluppo dei veicoli, l’assistenza e la gestione degli eventi.

“Essere leader in uno degli eventi off-road più importanti al mondo, il Rally Dakar, è stato sempre un nostro obiettivo”, ha dichiarato Mark Rushbrook, global director, Ford Performance Motorsports. “Non possiamo sottovalutare la straordinarietà della sfida che ci attende. Con il Ranger T1+ e con partner del calibro di M-Sport e NWM, che mettono a disposizione tutta la loro esperienza, possiamo fare cose incredibili tra le dune di sabbia della Penisola Arabica”, ha aggiunto. A guidare la carica al Rally Dakar 2024, che si svolgerà dal 5 al 19 gennaio in Arabia Saudita, sarà un Ford Ranger ad alte prestazioni, appositamente realizzato per questa competizione, che gareggerà nella categoria Rally Raid T1+. Il team congiunto Ford Performance, M-Sport e NWM ha già portato a termine diverse fasi di sviluppo e sta attualmente proseguendo nei test con il Ranger T1+, equipaggiata con motore EcoBoost da 3,5 litri. Le gare di prova prevedono la Baja España Aragòn in Spagna e il Rally du Maroc in Marocco, rispettivamente a luglio e ottobre, prima del debutto al Rally Dakar 2024. Ford Performance e M-Sport stanno sviluppando un nuovissimo Ranger Raptor appositamente realizzato per il Rally Dakar 2025: si tratta della versione più performante del pickup più venduto in Europa – progettato e costruito secondo le regole della categoria T1+ della Dakar. Il team che si occupa dello sviluppo e dell’attività della Ford Puma HybridRally1 nel FIA World Rally Championship, M-Sport, figura anche come costruttore di motori nel programma Mustang GT3.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Ford-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]