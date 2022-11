ROMA (ITALPRESS) – Ford Italia è title sponsor della Rome 21K, la mezza maratona che si svolgerà nel cuore di Roma domenica 13 novembre. L’evento sportivo, che vedrà i partecipanti correre attraversando storia, archeologia, cultura e bellezza, si articolerà lungo un percorso che dalla Roma imperiale passerà per quella barocca e rinascimentale, con un itinerario che coinvolgerà via dei Fori Imperiali, Piazza del Popolo, il Colosseo, Piazza di Spagna, Via del Corso, Piazza Venezia e il Circo Massimo. La gara internazionale, che vedrà atleti agonisti e amatori provenienti da oltre 35 Nazioni, sarà affiancata da una corsa di 10 chilometri, aperta anche ai praticanti di fitwalking e nordic walking con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, turisti, famiglie, giovani e meno giovani, per far vivere loro una giornata indimenticabile immersi in uno degli scenari più suggestivi al mondo.

In qualità di title sponsor, Ford sarà presente presso il villaggio allestito alle Terme di Caracalla, aperto oggi dalle 12 alle 18 e domani dalle 10 alle 18, con la sua gamma di vetture elettrificate. Oltre alla Kuga Plug-In Hybrid, l’ibrida “con la spina” più venduta in Europa, sarà possibile vedere anche E-Transit, il primo furgone 100% elettrico nato nel segno di Ford Pro, il brand globale dedicato ai veicoli commerciali e alle flotte che propone ai clienti business le soluzioni digitali e connesse più adatte alle loro aziende.

Protagonista dello stand dell’Ovale Blu Mustang Mach-E, il SUV coupè 100% elettrico, manifesto dell’elettrificazione Ford. Perfetta sintesi di performance all’insegna della sostenibilità, Mustang Mach-E sarà esposta durante i giorni dell’evento e, chi fosse interessato, potrà effettuare un test drive a bordo della vettura che traccia la strada di una nuova mobilità, sostenibile e connessa, con un design dirompente dalle linee sinuose ed eleganti tipiche di un’auto premium e divertente da guidare.

Con la sua partecipazione alla Rome 21k, Ford Italia sostiene “Peter Pan ODV”, la onlus che si occupa di non lasciare mai sole le famiglie che arrivano presso le strutture sanitarie romane per curare i loro bimbi malati di cancro, dal resto d’Italia e dai Paesi esteri. Con il suo modello di accoglienza, l’associazione, che lavora sul territorio da quasi trent’anni, si pone come obiettivo quello di contrastare l’isolamento in cui, purtroppo, spesso si trovano le famiglie dei piccoli pazienti oncologici, a favore di momenti di condivisione e socializzazione. Per le donazioni con bonifico bancario (c/c Banca UNICREDIT – IBAN: IT44C0200805008000010200000 – SWIFT: UNCRITM1B88 – intestato a: Peter Pan ODV – Via San Francesco di Sales, 16 00165 Roma). Per ulteriori informazioni, visita il sito di “Peter Pan ODV” all’indirizzo https://www.peterpanodv.it/

