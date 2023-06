ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo l’annuncio di un nuovo soggetto federativo, nato dall’unione di Assocarni, Italmopa e Assalzoo, consapevoli che iniziative di questo tipo possono rafforzare il lavoro unitario di Federalimentare per rappresentare al meglio gli interessi dell’industria alimentare”. Lo dichiara in una nota il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino. “La governance efficace della rappresentanza, così come indicava anche la Riforma Pesenti per Confindustria – prosegue Mascarino – richiede di evitare l’eccessiva frammentazione degli enti. Dopo la storica esperienza di Federvini e la recente iniziativa di Unione Italiana Food, che ha creato sinergie fondendo in un nuovo ente due Associazioni, Aidepi e Aiipa, auguriamo buon lavoro al nuovo soggetto che integrerà gli interessi delle tre nostre Associazioni e renderà ancora più efficace l’azione di Federalimentare”, conclude Mascarino.

