Fonti Palazzo Chigi, domani Cdm per la proroga delle misure in vigore contro il caro carburanti

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi una riunione tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani, Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dedicata alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno. Domani – secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi – è previsto un nuovo Consiglio dei ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire al Governo di lavorare a un intervento più mirato. Quella in scadenza domani, dunque, non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto il provvedimento nei tempi che sono necessari. L’obiettivo è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l’intervento più efficace e selettivo.

SALVINI “PROROGA ACCISE, POI RAGIONIAMO PIÙ A LUNGO TERMINE”

“Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un Consiglio dei ministri domani per parlare”. La proroga “sarà per alcuni giorni, fino a settembre immagino. Poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi”. Così il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini.

EXTRAPROFITTI, FONTI CHIGI: INTERVENTO COORDINATO A LIVELLO UE PER GARANTIRE EQUITÀ

“L’Italia continua a portare avanti con determinazione la propria iniziativa sul tema del contributo sugli extraprofitti del settore energetico, promuovendone la discussione a livello europeo”. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi, sottolineando come è fondamentale chiarire un equivoco sul metodo: “la Commissione Europea non è stata ‘interrogata’ per un parere o un’autorizzazione vincolante su questo specifico punto, né si è di fronte a una censura o un rigetto delle posizioni italiane. A differenza della missiva che l’Italia indirizzò al Commissario Hoekstra il 3 aprile scorso insieme ad altri quattro Stati membri (tra cui la Germania), la lettera inviata dall’Italia (insieme ad altri cinque Paesi dell’Unione europea) il 22 agosto è un documento indirizzato alla presidenza di turno irlandese nell’ambito della filiera in sede Ecofin. Si tratta perciò di un’iniziativa politica pensata per aprire un confronto diretto e un dibattito tra i ministri delle Finanze dei Paesi membri”.

– foto IPA Agency –

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