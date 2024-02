ROMA (ITALPRESS) – Non basta a Detroit una grande prova di Simone Fontecchio per evitare la sconfitta casalinga nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 19mila spettatori della Little Caesars Arena, i Pistons cedono per 112-109 a Orlando Magic nonostante la super serata della 28enne ala piccola pescarese, che termina a referto con 17 punti, 3 rimbalzi e 5 assist in 32 minuti di impiego. Vinta almeno la sfida a distanza con il ‘mancato azzurrò Paolo Banchero, che di punti ne sigla 15 ma che stampa il canestro decisivo quasi sulla sirena; top-scorer l’altro idolo di casa Cade Cunningham, che si ferma a quota 26. Affermazione esterna anche per i Boston Celtics, che si impongono per 116-102 sul parquet dei New York Knicks, che possono consolarsi solo per 34 punti firmati da Brunson; Edwards (29 punti) e Towns (28) trascinano invece i Minnesota Timberwolves al successo interno per 101-86 sui Brooklyn Nets.

