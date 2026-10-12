Fontana “Vedremo se ci saranno energie per un’altra Olimpiade”

ROMA (ITALPRESS) - "Milano-Cortina è stata un’esperienza incredibile. Rivivere un’Olimpiade in casa è stato un grande regalo. Me la sono goduta appieno di fronte a migliaia di italiani e di fronte alla mia famiglia". Così Arianna Fontana a margine della cerimonia dei Collari d’Oro 2026 a Roma. “Sono fortunata per aver avuto una carriera lunga, non sono ancora sicura se Milano-Cortina è stata la mia ultima olimpiade vedremo se ci sarà energia per un’altra”, aggiunge la 36enne fuoriclasse lombarda sulle possibilità di partecipare alle Olimpiadi nelle Alpi Francesi nel 2030. (ITALPRESS). mec/azn/mc