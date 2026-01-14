Fontana riceve il presidente del Parlamento dell’Albania Peleshi

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha ricevuto oggi, a Palazzo Montecitorio, il presidente del Parlamento della Repubblica dell’Albania, Niko Peleshi. Tra i temi al centro del colloquio, la stabilità dell’area dei Balcani Occidentali e il sostegno dell'Italia all'adesione dell'Albania all'Unione europea. Fontana ha sottolineato i legami storici, la lunga tradizione di amicizia e la collaborazione parlamentare tra il nostro Paese e l'Albania. ads/mca1 (Fonte video: Camera dei Deputati)