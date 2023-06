Fontana “In Giunta Lombardia nessuna tensione o problema”

Nella Giunta regionale "non c'è nessuna tensione, stiamo lavorando per il Prss che è la cosa veramente importante e mi sembra che stia andando molto bene in Aula. Per cui l'unica cosa che guardiamo sempre è il futuro". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, sottolineando: "Non c'è nessun problema, assolutamente". xm4/vbo/mrv