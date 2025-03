Fontana “Criminalità minorile realtà allarmante, dare opportunità”

ROMA (ITALPRESS) - "La criminalità minorile è una realtà allarmante. Nel nostro Paese, il numero di minori che commettono reati, anche violenti, è in costante aumento. Le cause sono molteplici. Oltre a quelle di ordine sociale, culturale ed economico, purtroppo oggi si osserva anche una preoccupante indifferenza e apatìa alla base dei minori che delìnquono. In un simile scenario, il tema dell'educazione assume un ruolo centrale". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione del reportage dal titolo "La Cattiva strada - viaggio nelle carceri minorili italiane". ads/mca3 (Fonte video Camera dei deputati)