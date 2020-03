Fontana “Continuate a stare a casa, non fate i furbi”

"Non e' il momento di mollare l'attenzione, non si puo' tornare alla vita normale. Dobbiamo essere sempre piu' rigorosi. Non bisogna fare i furbi e fare la passeggiata con la scusa di fare la spesa, state a casa". Lo ha ribadito il governatore della Lombardia Attilio Fontana. abr/mrv/red