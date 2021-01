ROMA (ITALPRESS) – “Scudetto? Quel che conta è la partita di domani, puntiamo a vincerla. Poi penseremo al turno successivo. Al momento non è giusto pensare agli obiettivi”. Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato la suggestione scudetto per la squadra giallorossa impegnata domenica contro l’Inter.

“L’Inter ha grandi giocatori e grandi individualità. Ha una identità forte, è facile capire come giocare ma è complicato cercare di sfidarla. Abbiamo preparato la partita per fronteggiare un collettivo forte e gestire situazioni individuali”. Uno dei duelli individuali di cui parla l’allenatore portoghese è quello che vedrà Hakimi e Spinazzola sulla stessa fascia. L’esterno azzurro “ha recuperato, sta bene e si è allenato. Domani giocherà”, ha spiegato Fonseca in conferenza stampa. E sull’assenza dei tifosi: “Ci mancheranno molto. Queste partite creano una atmosfera diversa, avere i tifosi è importante. Sarebbe stato bello avere lo stadio pieno in questo momento. Ma sentiamo sempre il supporto”.

(ITALPRESS).