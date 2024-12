MILANO (ITALPRESS) – “Il Milan non vince la Coppa Italia da tanto tempo per cui dobbiamo avere un’ambizione chiara in questa competizione. La partita col Sassuolo è importante perchè dobbiamo vincerla se vogliamo avere l’aspirazione di andare in finale”. Paulo Fonseca assicura che i rossoneri non snobberanno la sfida contro la capolista della serie B, quel Sassuolo che arriverà domani a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia, trofeo che manca in bacheca dal 2003. Questo non significa che non ci sarà turnover, anzi. “Dobbiamo farlo, abbiamo giocato due giorni fa, se non gestiamo bene i giocatori possiamo avere dei problemi fisici e non lo vogliamo – chiarisce Fonseca ai canali ufficiali del club – Io ho fiducia in tutti, cambieremo qualcuno ma presenteremo una squadra forte per vincere la partita”. Assenti Maignan per un intervento ai denti e Theo Hernandez per una contusione al piede “ma tutti gli altri sono pronti”. Felice dei progressi di giocatori come Thiaw (“è in grande momento, anche in fase di costruzione”) ed Emerson Royal (“è in crescita, la serie A è totalmente diversa dalla Premier e non aveva avuto molto tempo per adattarsi ma sta ogni giorno meglio ed è in crescita come tutta la squadra”), Fonseca spera di avere conferme rispetto a quanto visto sabato con l’Empoli. “Abbiamo fatto una bellissima partita, molto equilibrata, con tante occasioni per far gol – sottolinea il tecnico portoghese – Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare tutti i giorni per migliorare ed essere ogni giorno una squadra più forte. Ma sono soddisfatto per i tifosi, che hanno bisogno di avere questo feeling dalla squadra: dobbiamo essere noi a trascinarli e sabato ci siamo riusciti, ma dobbiamo farlo ancora perchè siamo più forti con i tifosi al nostro fianco”. Chiosa sul Sassuolo, primo nel torneo cadetto. “Per me non è una squadra di serie B – avverte Fonseca – Hanno tanti giocatori da serie A, non solo Berardi. Hanno vinto in Coppa Italia col Lecce, hanno una squadra forte, li abbiamo studiati bene e dobbiamo aspettarci una partita difficile”.

