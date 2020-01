FONSECA AI TIFOSI “INSIEME POSSIAMO VINCERE”

“Tutti insieme siamo più forti, tutti insieme possiamo vincere. Buon anno e forza Roma”. È il messaggio che Paulo Fonseca ha rivolto ai tifosi giallorossi che oggi pomeriggio hanno potuto assistere all’allenamento della squadra al Tre Fontane. “Vi ringrazio di cuore per il vostro calore e il vostro supporto – le parole del tecnico portoghese – Siete sempre fantastici nei confronti della squadra e del club, ci date coraggio e speriamo che siate orgogliosi di noi come noi lo siamo di voi”. Ai microfoni di Roma Tv, Fonseca ha poi fatto il punto sulla squadra: “I ragazzi capiscono che il momento è importante e che dobbiamo lavorare per vincere, solo così possiamo essere forti. La squadra è motivata, i giocatori stanno lavorando bene”. Alla ripresa, domenica, la squadra ospiterà all’Olimpico il Torino, primo di una serie di impegni complicati fra cui la Juve e la Coppa Italia. “Pensiamo solo al Torino, ci sarà tempo per pensare alle altre gare – frena il tecnico giallorosso – Il Torino è un avversario molto forte, in Italia tutte le partite sono difficili e la prossima non farà eccezione”. Per Fonseca fin qui sono stati “sei mesi molto felici ma bisogna lavorare fino alla fine per vincere”.

(ITALPRESS).