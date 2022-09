PALERMO (ITALPRESS) – Con un decreto d’intesa tra gli assessorati dell’Economia e della Salute della Regione siciliana, è stata disposta la costituzione di un plafond finanziario dedicato, a favore delle strutture sanitarie in ambito R.S.A., C.T.A. e di assistenza riabilitativa che abbiano subito una contrazione delle attività assistenziali a causa del persistere dell’emergenza pandemica. E’ quanto si legge in una nota.

Le strutture sanitarie che, nel corso dell’anno 2021 e/o fino al 30 giugno 2022 abbiano subito una contrazione delle attività assistenziali in misura pari o inferiore al 90% rispetto alla media degli anni 2017-2019, a causa dell’emergenza da Covid-19, potranno beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato, contributi a fondo perduto nonché contributi a fondo perduto associati a finanziamenti agevolati.

La dotazione complessiva del plafond finanziario, pari a 18,9 milioni di euro, è basata sulle disponibilità nette ed i rientri relativi al Fondo Sicilia presso l’Irfis FinSicilia, derivanti in particolare dalle economie relative al fondo per i processi di riconversione per la produzione industriale di dispositivi di protezione individuale.

(ITALPRESS).

