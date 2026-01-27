Fondo Nuove Competenze, arrivano altri 125 milioni

ROMA (ITALPRESS) - La terza edizione del Fondo Nuove Competenze si arricchisce di altri 125 milioni di euro. Secondo quanto rende noto il ministero del Lavoro, si amplia quindi in modo significativo la platea delle imprese che potranno beneficiare del sostegno dello Stato per la formazione delle competenze dei lavoratori nel digitale e nelle transizioni ecologiche. ​La dotazione della terza edizione del Fondo sale complessivamente a 1 miliardo e 150 milioni di euro. L’obiettivo è investire sulle competenze e contribuire a ridurre il divario dell'Italia rispetto alla media europea in materia di formazione aziendale. In questo modo sarà possibile far scorrere ulteriormente la graduatoria già esistente delle imprese e arrivare quasi al suo completo esaurimento, includendo progetti valutati positivamente ma non ammissibili al finanziamento per mancanza di risorse. ​gsl