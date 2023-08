Fondo Italiano per la Scienza, al via il nuovo bando da 330...

ROMA (ITALPRESS ) - Al via il nuovo bando del Fondo Italiano per la Scienza. Con una dotazione di oltre 330 milioni, è destinato ai ricercatori emergenti ed esperti nei principali ambiti di ricerca: dall'ingegneria alle scienze della vita. Firmato dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il nuovo decreto fissa il budget complessivo e assegna gli stanziamenti di due annualità, per il 2022 e il 2023, in modo da garantire con un'unica procedura la valutazione di tutte le proposte finanziabili. fsc/gtr