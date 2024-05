Fondi Fsc alla Sicilia, Catanzaro “Accordo a due settimane da europee”

PALERMO (ITALPRESS) - “Il Governo regionale si era impegnato a tornare in Aula sulle misure dedicate ai territori: ci sono interventi importanti che attendono di essere completati da anni e trovo vergognoso che ci possa essere una firma a due settimane dalle elezioni europee. Schifani si era detto parlamentarista ma così facendo ha offeso tutti, maggioranza compresa: valuteremo se ricorrere alla magistratura sulla destinazione di questi fondi per alcuni ma non per tutti, mentre a Schifani chiediamo di riflettere su come andare avanti in questa situazione”. Così Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, che insieme ai capigruppo Antonio De Luca del M5s e Ismaele La Vardera di Sud chiama Nord, in conferenza stampa hanno denunciato "le storture della firma dell'accordo di programma sui fondi Fsc tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Renato Schifani". xd8/vbo/gtr