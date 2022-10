MILANO (ITALPRESS) – La Fondazione Silvio Tronchetti Provera ha consegnato oggi dodici assegni di studio per premiare gli studenti più meritevoli del corso di Laurea Magistrale in Data Science dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca tra quelli che si sono laureati nell’anno accademico 2021/2022. Istituita dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel 2017 in risposta alla veloce evoluzione e alle crescenti esigenze del mondo digitale, la Laurea Magistrale in Data Science registra oggi un tasso di occupazione che vede l’impiego in tempi brevi di oltre il 90% degli studenti, ma c’è anche chi riceve offerte di lavoro ancor prima della laurea. Il corso vede inoltre una crescente partecipazione femminile, pari oggi a oltre un terzo del totale, il doppio rispetto al 2017, primo anno di erogazione del corso. Raddoppia anche la percentuale degli studenti stranieri iscritti al corso di laurea, grazie anche al fatto che il prossimo corso di laurea si terrà completamente in inglese. Regno Unito, India, Camerun, Guatemala, Togo, Albania, Ungheria, Lettonia, Perù, Tunisia, Ucraina, Polonia, Sudan, Iran Pakistan Nigeria, Moldavia e Croazia sono le nazioni di provenienza dei nuovi studenti che hanno scelto l’Università di Milano Bicocca e l’eccellenza del suo corso di laurea in Data Science. La Fondazione Silvio Tronchetti Provera ha contribuito attivamente nella definizione dei contenuti del corso di laurea fin dalla sua nascita e ha collaborato ad alimentare i contatti tra l’Università e il mondo aziendale, in linea con il suo costante obiettivo di incentivare i giovani nel conseguimento di lauree scientifiche. Nel caso della laurea magistrale in Data Science si tratta di un importante contributo alla trasformazione digitale che sta profondamente cambiando i paradigmi tradizionali delle imprese e costituisce un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’intero sistema Paese. “Il corso di laurea magistrale in Data Science, nato nel 2017, è stata una felice intuizione di Milano-Bicocca. Oggi comprendiamo tutti l’importanza dell’analisi dei dati sia nel settore privato che in quello pubblico. Abbiamo colto tempestivamente una tendenza del mercato del lavoro e questo – spiega la rettrice Giovanna Iannantuoni –, ci consente di formare professionisti pronti a mettere le loro competenze al servizio di imprese e pubblica amministrazione. L’importanza di questo corso di laurea è testimoniata anche dalla crescita, in questi pochi anni, del suo profilo internazionale. Fondamentale, in questo percorso, è il rapporto con importanti imprese di diversi settori, dallo sport al turismo, dalla moda all’e-commerce. Gli assegni di studio riconosciuti dalla Fondazione Silvio Tronchetti Provera agli studenti meritevoli sono una testimonianza dello stretto legame tra formazione e mondo del lavoro”. “La trasformazione digitale rappresenta un elemento fondamentale per le aziende che vogliono essere competitive sul mercato – sottolinea Marco Tronchetti Provera, presidente della Fondazione Silvio Tronchetti Provera – e ha bisogno di essere alimentata in continuazione con figure professionali adeguate in grado non solo di interpretare gli eventi ma anche di anticiparli. In questo contesto la Scienza dei Dati assume un’importanza sempre più rilevante per il mercato del lavoro come dimostrano l’elevato tasso di occupazione e la crescente partecipazione internazionale alla Laurea Magistrale in Data Science che siamo orgogliosi di sostenere fornendo assegni di laurea ai 12 studenti più meritevoli”.(ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Università Milano Bicocca