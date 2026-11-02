Fondazione Brescia Musei, Direttore Karadjov “Una grande mostra per il bicentenario”

MILANO (ITALPRESS) - Quasi 400 mila fruitori culturali all'anno, una nuova grande mostra in arrivo per il bicentenario dei Musei Civici e l'ambizioso progetto di riqualificazione del Teatro Romano firmato dall'archistar Sir David Chipperfield. Sono il bilancio e la visione del futuro tracciati da Stefano Karadjov, direttore della Fondazione Brescia Musei, nel corso di un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Italpress.(ITALPRESS) trl/gsl