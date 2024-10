Fondazione Ambrosoli, in Uganda un ospedale al servizio dei bambini

MILANO (ITALPRESS) - Un ospedale da 300 posti letto e una scuola di ostetricia che dal 1957 rappresentano un punto di riferimento per la popolazione di Kalongo, in Uganda. È il “Doctor Ambrosoli Memorial Hospital”, struttura missionaria fondata da padre Giuseppe Ambrosoli, beatificato da papa Francesco nel 2022. Fin dalla sua fondazione, l’ospedale è impegnato a contrastare le patologie che mettono in pericolo la vita dei bambini. Sul campo lavora il dottor Tito Squillaci, pediatra che fin dagli anni subito successivi alla laurea è partito per l’Uganda come medico volontario. Proprio qui ha conosciuto padre Giuseppe Ambrosoli, con cui ha lavorato gomito a gomito. A trent’anni di distanza dalla prima esperienza è tornato nel paese africano per riprendere il lavoro cominciato allora. f12/sat/gtr