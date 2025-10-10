Fondamenta del Batelo a Cannareggio, dal 13 al 17 ottobre modifiche alla viabilità

VENEZIA (ITALPRESS) – Un’ordinanza dell‘Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia dispone modifiche alla viabilità, con l’interdizione al transito pedonale su fondamenta del Batelo a Cannaregio, dal 13 al 17 ottobre. Tale provvedimento viene adottato allo scopo di procedere con le operazioni di consolidamento fondazionale del Ponte de le case nove a Cannaregio mediante l’istituzione del divieto di transito pedonale su fondamenta del Batelo. A tal proposito, verrà installata idonea segnaletica direzionale e di cantiere, visibile da entrambi i sensi di marcia, deviando la circolazione pedonale.
-Foto Comune di Venezia-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]