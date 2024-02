Foibe, Mattarella “Ferocia non sia derubricata a vendetta su fascisti”

ROMA (ITALPRESS) - "La ferocia che si scatenò contro gli italiani non può essere derubricata sotto la voce di atti, comunque ignobili, di vendetta o giustizia sommaria contro i fascisti occupanti; il cui dominio era stato – sappiamo - intollerante e crudele per le popolazioni slave, le cui istanze autonomistiche e di tutela linguistica e culturale erano state per lunghi anni negate e represse”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione del "Giorno del Ricordo". sat/gsl (Fonte video: Quirinale)